GIRLS SUMMARIES



Salina Central 63, Andover Central 51

ANDOVER CENTRAL (12-8)

Wilborn 5-18 1-2 14, Williams 1-1 0-0 2, Newfarmer 3-11 11-13 17, Harshaw 3-10 6-6 13, Young 0-0 0-0 0, Wheatley 2-4 0-0 5, Hickerson 0-0 0-0 0, Shaffer 0-1 0-0 0, Dates 0-0 0-0 0, Bethea 0-0 0-0 0. Totals 14-45 18-21 51.

SALINA CENTRAL (11-9)

Cobb 5-6 2-3 13, Kierscht 3-8 5-6 13, Merkle 6-8 3-4 15, Nash 2-2 0-0 4, Sanderson 3-4 4-4 10, Williams 3-5 2-2 8, Griffin 0-1 0-2 0, Opat 0-1 0-0 0. Totals 22-36 16-21 63.

Andover Central 10 11 13 17 — 51

Salina Central 12 13 19 19 — 63

3-point goals — AC: 5-21 (Wilborn 3, Harshaw 1, Wheatley 1); SC: 3-9 (Cobb, Kierscht 2). Rebounds — AC: 22 (Harshaw 8); SC: 31 (Sanderson 7). Turnovers — AC: 11; SC: 14. Fouls — AC: 18; SC: 14. Fouled out — none.



SACRED HEART 51, ELLSWORTH 48

SACRED HEART (10-10, 6-6)

Everett 4-7 2-2 10, Goetz 1-8 9-13 11, Slagle 2-6 2-4 6, Gotti 8-12 0-0 21, Palen 1-3 0-1 3, Woodall 0-1 0-0 0, Smith 0-0 0-0 0, Gack 0-0 0-0 0. Totals 16-37 13-20 51.

ELLSWORTH (5-15, 3-9)

Hellebust 0-5 0-0 0, Tenbrink 6-13 2-6 14, S.Wilson 2-9 0-0 6, Talbott 4-6 8-11 17, H.Wilson 4-11 0-1 11, Klein 0-1 0-0 0, Pruitt 0-2 0-0 0, Stroede 0-0 0-0 0. Totals 16-47 10-18 48.

Sacred Heart 11 14 14 12 _ 51

Ellsworth 13 5 13 17 _ 48

3-point goals_SH 6-14 (Gotti 5, Palen 1), E 6-22 (H.Wilson 3, S.Wilson 2, Talbott 1). Rebounds_SH 23 (Slagle 9), E 37 (Tenbrink 12). Turnovers_SH 17, E 24. Total fouls_SH 17, E 16. Fouled out_Everett, Palen.



SOUTHERN CLOUD 43, LINCOLN 37

Southern Cloud 2 19 12 10 — 43

Lincoln 11 7 14 15 — 37

Southern Cloud—Cooper 5, Morris 8, L.Cool 12, H.Cool 2, McMillan 16.

Lincoln—Vath 4, O’Bannon 1, Breneman 14, Walter 6, Behrens 2, Garay 2, Hayworth 8.





ST. JOHN”S BELOIT-TIPTON 42, SOLOMON 23

SJBT 11 8 20 3 — 42

Solomon 3 3 9 8 — 23

St. John’s Beloit-Tipton—Em.Eil ert 2, El.Eilert 4, K.Eilert 10, Brummer 2, Dubbert 23.

Solomon—Tiernan 8, Webb 6, Kugler 4, Robertson 2. Stuart 3.



CENTRAL PLAINS 91, VICTORIA 31

Victoria 7 6 17 1 — 31

Central Plains 25 31 19 13 — 91

Victoria—Ka.Windholz 6, Sarder 13, Huser 5, Weber 4, Dinkel 3.

Central Plains—Lamatsch 4, Nixn 12, Rugan 6, Ryan 42, Oeser 6, Cunningham 1, Hurley 2, Jeffery 3, Crites 9, Potter 6.



OTIS-BISON 54, SYLVAN-LUCAS 33

Sylvan-Lucas 8 6 11 8 — 33

Otis-Bison 16 16 14 8 —54

Sylvan-Lucas—Couse 4, Walter 5, Wolting 2, Neal 7, Wehrman 3, ,Rahmeier 8, Haberer 4.

Otis-Bison—Schneider 3, Ewy 6, Wiltse 33, Anderson 12.



ATWOOD 56, ST. FRANCIS 46

St. Francis 5 5 15 21 — 46

Atwood 14 17 13 12 — 56

St. Francis—Bandel 12, E.Johnson 15, L.Johnson 6, Zimbal 8, Gomez 5.

Atwood—Mosley 2, Domsch 5, Beckman 12, Crouse 14, An.Singhaleh 17, Ab.Singhaleh 6.



GOLDEN PLAINS 53, CHEYLIN 23

Cheylin 2 9 7 5 — 23

Golden Plains 14 6 23 10 — 53

Cheylin—Je.Frisbie 4, Wright 3, Hendricks 8, Sabatka 6, Jo.Frisbie 2.

Golden Plains—Kaycee Miller 9, Kassie Miller 11, B.Stoll 14, Lugo 9, A.Stoll 6, Fleckenstein 2, Hillis 2.



OSBORNE 37, LAKESIDE 35

Osborne 8 7 12 10 — 37

Lakeside 6 9 13 7 — 35

Osborne—A.Conway 13, T.Conway 12, Girard 10, Stull 2.

Lakeside—LaRocque 10, Grady 8, Pearce 7, Bergmann 6, Baetz 2, Hennes 2.

THUNDER RIDGE 64, STOCKTON 37

Stockton 12 5 10 10 — 37

Thunder Ridge 26, 21, 11, 6,—,64

Stockton—Griffin 10, Bellerive 8, Dix 7, Plumer 5, Hamilton 5, Odle 2.

Thunder Ridge—Kirchhoff 19, Hardacre 12, Boden 9, Davis 9, Stauffer 6, Pettijohn 5, Hrabe 4.



HANOVER 54, CLIFTON-CLYDE 14

Hanover 10 12 23 9 — 54

Clifton-Clyde 0 6 6 2 — 14

Hanover—Stallbaumer 16, E.Bruna 14, Lohse 8, Hendridkson 2, Doebele 13, P.Bruna 1.

Clifton-Clyde—Huber 4, J.Bowser 2, May.Callihan 2, Mal.Callihan 6.



QUINTER 45, WESKAN 39

Weskan 8 8 6 17 — 39

Quinter 14 10 2 19 — 45

Weskan—Aldridge 9, See 14, Allen 11, B.Aldridge 1, Purvis 4.

Quinter—Gruenbacher 8, Gillespie 12, Charles 13, Selensky 6, Getz 6.



DIGHTON 38, WHEAT-GRINNELL 37

Dighton 10 8 8 12 — 38

Wheat-Grin 8 13 8 8 — 37

Dighton—Villarreal 2, Cramer 14, Shepland 10, Sheppard 3, Shipple 3, Roberts 6.

Wheatland-Grinnell—Mong 14, Bernbeck 10, Zimmerman 3, Vincent 6, Holaday 4.



WAMEGO 52, CONCORDIA 34

Wamego 10 16 11 15 — 52

Concordia 9 8 10 7 — 34

Wamego—Cooper 3, Sackrider 10, Vetter 7, Fritz 21, Hecht 10, Cade 1.

Concordia—Bombardier 5, Garcia 9, Poore 5, Cleveland 2, Perez 6, Hobrock 7.



NICKERSON 69, HILLSBORO 50

Nickerson 14 21 22 12 — 69

Hillsboro 10 15 13 12 — 50

Nickerson—M.Ontjes 6, K.Ontjes 14, Brooke Engelland 2, Rome 6, Altum 19, Brylee Engelland 22.

Hillsboro—Werth 18, Funk 4, Kleiner 16, Evans 2, Saunders 8, Weisbeck 2.





BOYS SUMMARIES



SACRED HEART 58, ELLSWORTH 45

SACRED HEART (15-5, 10-2)

Skidmore 5-10 1-1 12, Leners 3-6 0-0 6, Buckner 4-5 1-3 9, Herrenbruck 5-10 0-0 11, Mendez 5-7 1-2 11, Jackson Gormley 0-0 0-0 0, Prendergast 2-3 3-3 7, Gilliland 0-1 0-0 0, Jacob Gormley 1-2 0-0 2, McCartney 0-0 0-0 0, Nouanlasy 0-0 0-0 0, Douglas 0-0 0-0 0, Richards 0-0 0-0 0. Totals 25-44 6-9 58.

ELLSWORTH (5-15, 3-9)

Bolton 1-3 0-0 2, Gwinner 4-10 2-2 11, Turnipseed 1-3 0-0 3, Bransen Schulte 4-12 0-2 10, Zelenka 2-5 0-0 6, Braden Schulte 0-1 0-0 0, Haxton 4-9 1-2 9, Kyler 1-3 1-2 4, Rogers 0-1 0-0 0, Farthing 0-0 0-0 0. Totals 17-47 4-8 45.

Sacred Heart 21 10 14 13 _ 58

Ellsworth 8 7 19 11 _ 45

3-point goals_SH 2-12 (Skidmore 1, Herrenbruck 1), E 7-17 (Bransen Schulte 2, Zelenka 2, Gwinner 1, Turnipseed 1, Kyler 1). Rebounds_SH 31 (Herrenbruck 7), E 20 (Bolton 5). Turnovers_SH 22, E 19. Total fouls_SH 16, E 14. Fouled out_None.



Salina Central 51, Andover Central 43

ANDOVER CENTRAL (17-3)

Leedom 3-12 4-4 13, Bell 3-8 3-5 10, Belt 3-7 2-2 10, Parnell 0-1 1-2 1, Washington 1-5 0-0 3, Herrmann 0-0 0-3 0, Wilson 2-2 0-0 6. Totals - 12-35 10-16 43.

SALINA CENTRAL (15-5)

DeMars 3-3 0-0 9, D.Grammer 4-10 1-2 11, Williams 4-8 2-4 14, M.Grammer 1-4 1-2 3, Glen 0-0 0-0 0, Driver 0-3 1-2 1, Kickhaefer 2-6 1-2 7, Richardson 2-5 0-1 6. Totals 16-39 6-13 51.

Andover Central 16 10 13 4 — 43

Salina Central 8 11 19 13 — 51

3-point goals — AC: 9-22 (Leedom 3, Bell 1, Belt 2, Washington 1, Wilson 2); SC: 13-31 (DeMars 3, D.Grammer 2, Williams 4, Kickhaefer 2, Richardson 2). Rebounds — AC: 24 (Bell 7); SC: 26 (Kickhaefer 8). Turnovers — AC: 10; SC: 6. Fouls — AC: 16; SC: 16. Fouled out — none.



HILLSBORO 52, NICKERSON 50

Nickerson 15 14 14 6 — 50

Hillsboro 11 14 17 10 — 52

Nickerson—Broomfield-Tate 4, Schrag 6, Jones 21, MacDonald 15.

Hillsboro—Hanschu 6, Rempel 4, M.Potucek 3, Unruh 2, Gardner 4, C.Potucek 5, Ratzlaff 10, Shaw 16.



COLBY 53, HOLCOMB 35

Holcomb 16 8 6 5 — 35

Colby 8 9 20 36 — 53

Holcomb—Stoppel 8, Hands 2, Ze.Mason 10, Zi.Mason 4, Amos 5, Kepley 6.

Colby—Stapp 10, Winger 4, Myers 6, Wahlmeier 12, Madrid 2, Slaven 6, Schippers 11, Siruta 2.