NJCAA DIVISION I MEN’S BASKETBALL TOURNAMENT

Tuesday’s Results

At Hutchinson Sports Arena

Game 7

NO. 14 MOBERLY AREA 82, NO. 19 NORTHEASTERN OKLAHOMA A&M 73

NORTHEASTERN OKLAHOMA A&M (27-7): Jeremiah Morris 0-3 0-0 0, Reaudale Williams 4-9 3-4 11, Dylan Van Eyck 4-7 2-3 10, Ravel Moody 4-14 6-10 16, Kyle Lukasiewicz 7-18 3-4 21, Samkelo Cele 0-1 0-0 0, Ramello Williams 1-2 1-2 3, Valentin Van Putten 3-5 0-0 7, Kyrele Benford 0-1 2-2 2. Totals: 23-60 (38.3%) 20-29 (69.0%) 73.

MOBERLY AREA (28-6): Sean Miller-Moore 7-9 2-4 16, Alonzo Verge 8-22 6-8 25, Will Rucker 1-1 0-0 2, Tahj Small 7-16 0-0 17, Markelo Sullivan 5-13 2-2 16, Mike Hood 0-3 0-0 0, Isaiah Ford 0-1 2-2 2, Raekwon Drake 0-0 0-0 0, DeMarcus Sharpe 2-2 0-0 4. Totals: 30-67 (44.8%) 12-19 (63.2%) 82.

HALFTIME: Moberly Area 33, Northeastern Oklahoma A&M 30. 3-POINT GOALS: Northeastern Oklahoma A&M 7-26 (Lukasiewicz 4-10, Moody 2-8, Van Putten 1-3, Williams 0-1, Morris 0-1, Ra. Williams 0-1, Van Eyck 0-2); Moberly Area 10-34 (Sullivan 4-12, Verge 3-9, Small 3-10, Hood 0-3). REBOUNDS: Northeastern Oklahoma A&M 39 (Van Eyck 8, Moody 6, Van Putten 6); Moberly Area 38 (Miller-Moore 8, Small 8, Ford 7, Verge 6). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Northeastern Oklahoma A&M 17 (none); Moberly Area 21 (Rucker). TECHNICAL FOULS: None. ASSISTS: Northeastern Oklahoma A&M 11 (Van Eyck 4); Moberly Area 16 (Verge 7). STEALS: Northeastern Oklahoma A&M 8 (Re. Williams 2, Van Putten 2, Cele 2); Moberly Area 12 (Verge 3, Sullivan 3, Miller-Moore 2, Sharpe 2). BLOCKED SHOTS: Northeastern Oklahoma A&M 2 (Van Eyck, Cele); Moberly Area 10 (Rucker 2, Small 2, Sharpe 2, Ford 2, Miller-Moore, Drake). TURNOVERS: Northeastern Oklahoma A&M 20; Moberly Area 18.

Game 8

NO. 11 PEARL RIVER 83, NO. 22 WILLISTON STATE 69

WILLISTON STATE (22-11): Devale Johnson 2-7 1-2 6, Matt Patten 0-0 0-0 0, James Jones 4-11 1-2 9, O'Shane Taylor-Douglas 3-7 1-2 7, Amar Miller 11-23 2-2 27, Sita Conteh 2-7 5-6 10, Mychael Paulo 3-11 0-0 8, Anthony Davis Jr. 0-1 0-0 0, Jonathan Komagum 1-1 0-0 2. Totals: 26-68 (38.2%) 10-14 (71.4%) 69.

PEARL RIVER (26-3): Kelvin Allen 0-3 0-0 0, Jones James III 3-8 6-6 12, Cedric Brim Jr. 4-12 12-14 22, LaGarious White 3-5 0-0 9, Ahmad Arrington 0-0 0-0 0, Jerrez Porter 1-1 0-0 2, Brandon Rachal 4-12 4-4 22, Fred Thompson 2-5 0-0 5, Eric Thornton Jr. 0-2 0-0 0, Christopher Agbo 1-2 0-0 3, Cameron Smith 1-1 0-0 2, Kirk Parker 4-8 0-0 8, Jvari Thigpen 0-0 0-0 0. Totals: 23-59 (39.0%) 31-36 (86.1%) 82.

HALFTIME: Pearl River 43, Williston 34. 3-POINT GOALS: Williston State 7-26 (Miller 3-6, Paulo 2-7, Conteh 1-4, Johnson 1-5, Taylor-Douglas 0-1, Jones 0-3); Pearl River 6-17 (White 3-5, Brim Jr. 2-5, Thompson 1-4, Allen 0-1, Rachal 0-2). REBOUNDS: Williston State 34 (Paulo 6, Johnson 6, Taylor-Douglas 5, Conteh 5); Pearl River 45 (Parker 7, Agbo 6, Allen 5, Smith 5, TEAM 5). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Williston State 27 (Miller, Conteh); Pearl River 19 (Rachal). TECHNICAL FOULS: Williston State 0; Pearl River 1 (Porter). ASSISTS: Williston State 11 (Taylor-Douglas 4, Jones 3); Pearl River 10 (James III 3, Brim Jr. 3, Rachal 3). STEALS: Williston State 6 (Paulo 2); Pearl River 12 (Rachal 3, James III 2, Brim Jr. 2). BLOCKED SHOTS: Williston State 9 (Johnson 5, Komagum 2); Pearl River 2 (Agbo). TURNOVERS: Williston State 18; Pearl River 18.

Second Round

Game 9

NO. 1 NORTHWEST FLORIDA STATE 95, NO. 17 CAPE FEAR 75

CAPE FEAR (27-6): Jalen Cameron 2-4 4-7 8, Trayvon Ferrell 1-3 1-2 4, J.J. Miles 1-9 2-2 5, Maurice Wilcox 1-4 0-0 2, J.V. Millner 0-2 0-0 0, Demetric Horton 3-8 2-3 10, Donte Tatum 4-8 8-11 0, Quate McKinzie 4-12 7-9 15, Ryan Friday 6-12 2-2 15. Totals: 22-62 (35.5%) 26-36 (72.2%) 75.

NORTHWEST FLORIDA STATE (28-4): Tyrie Jackson 2-5 3-3 8, Javion Hamlet 9-13 7-7 25, Noah Morgan 2-6 8-11 13, Chris Duarte 8-12 3-4 23, Eric Vila 1-1 2-2 4, Ludgy Debaut 1-3 1-5 3, Trey Diggs 2-4 1-2 7, Kayne Henry 3-3 0-0 7, Sam Baker 0-1 4-4 4, Anthony Mason 0-0 1-2 1. Totals: 28-48 (58.3%) 30-40 (75.0%) 95.

HALFTIME: Northwest Florida State 36, Cape Fear 23. 3-POINT GOALS: Cape Fear 5-22 (Horton 2-6, Ferrell 1-2, Friday 1-3, Miles 1-6, Millner 0-1, McKinzie 0-1, Cameron 0-1, Wilcox 0-2); Northwest Florida State 9-16 (Duarte 4-5, Diggs 2-4, Henry 1-1, Jackson 1-2, Morgan 1-3, Baker 0-1). REBOUNDS: Cape Fear 30 (McKinzie 9, Tatum 7); Northwest Florida State 40 (Vila 10, Debaut 6). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Cape Fear 29 (Millner, Friday); Northwest Florida State 24 (none). TECHNICAL FOULS: Cape Fear 1 (Horton); Northwest Florida State 0. ASSISTS: Cape Fear 8 (Tatum 2, McKinzie 2); Northwest Florida State 8 (Hamlet 4, Jackson 2). STEALS: Cape Fear 10 (Tatum 3, McKinzie 3); Northwest Florida State 9 (Jackson 3, Vila 3). BLOCKED SHOTS: Cape Fear 0; Northwest Florida State 5 (Debaut 3). TURNOVERS: Cape Fear 15; Northwest Florida State 23.

Game 10

NO. 8 RANGER 83, NO. 24 CLEVELAND STATE 66

CLEVELAND STATE (16-16): Demonte’ Person 4-9 3-6 11, Exavian Young 3-7 2-2 11, Austin Fisher 0-3 0-0 0, Tehjuan Powell 0-2 1-2 1, Jaquez Hicks 0-2 0-0 0, Darius Turman 1-1 0-0 2, Maurice Dickson 5-6 0-0 13, Delaino Walker 0-6 4-6 4, Jonathon King 2-7 4-6 8, Collin Herron 0-1 0-0 0, Kerry Pratt 5-7 1-2 12, Caleb Rutherford 0-0 0-0 0, Montez Gray 1-3 0-0 3, Domont'a Wright 0-0 1-2 1. Totals: 21-54 (38.9%) 13-21 (61.9%) 66.

RANGER (29-3): Shasirae Harvey 0-0 0-0 0, Keyshaad Dixon 0-2 3-4 3, Caleb Asberry 6-9 4-4 18, Jaren English 0-0 0-0 0, Brayan Au 4-8 1-1 10, Coryon Mason 6-7 4-5 16, Tristan Green 1-2 2-2 4, Deladris Green 2-5 0-0 4, Tracy Jones 0-0 1-2 1, Braden Bell 1-1 0-0 2, Jonathan Jackson 3-10 4-6 10, Heritier Ngalamulume 0-0 0-0 0. Totals: 23-44 (52.3%) 19-24 (79.2%) 83.

HALFTIME: Ranger 38, Cleveland State 30. 3-POINT GOALS: Cleveland State 11-29 (Dickson 3-4, Person 3-6, Young 3-6, Pratt 1-2, Gray 1-2. King 0-1, Fisher 0-1, Powell 0-1, Herron 0-1, Walker 0-5); Ranger 3-10 (Asberry 2-3, Au 1-4, Mason 0-1, Dixon 0-2). REBOUNDS: Cleveland State 37 (Dickson 6, Walker 5, Powell 4, TEAM 4); Ranger 23 (Dixon 6, Jackson 4). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Cleveland State 22 (none); Ranger 18 (none). TECHNICAL FOULS: None. ASSISTS: Cleveland State 10 (Person 4); Ranger 15 (Dixon 8). STEALS: Cleveland State 1 (Pratt); Ranger 9 (Mason 3, Dixon 2). BLOCKED SHOTS: Cleveland State 4 (Dickson, Hicks, Gray, Wright); Ranger 1 (T. Green). TURNOVERS: Cleveland State 21; Ranger 8.

Game 11

NO. 2 SOUTH PLAINS 82, NO. 15 TRINITY VALLEY 75

TRINITY VALLEY (28-8): Tyson Jolly 8-21 0-0 0, Marquan Williams 3-5 0-0 7, B.J. Simmons 2-9 3-3 7, Stefon Fisher 0-2 0-0 0, David Nickelberry 5-12 2-2 14, Jairus Roberson 5-11 0-0 15, T.J. Collins 0-1 0-0 0, Gary Lyons 0-3 2-2 2, Vladimir Purtskhvanidze 2-4 2-2 6. Totals: 25-68 (36.8%) 13-13 (100.0%) 75.

SOUTH PLAINS (27-5): Koray Gilbert 1-4 2-2 5, Deon Barett 4-9 4-6 15, Trevin Wade 0-0 0-0 0, Christian Wilson 1-2 0-0 3, Jonah Antonio 4-11 3-4 12, Trey Wade 10-16 1-4 22, Chris Orlina 1-3 1-2 3, Gaige Prim 6-10 10-12 22. Totals: 27-55 (49.1%) 21-30 (70.0%) 82.

HALFTIME: South Plains 40, Trinity Valley 35. 3-POINT GOALS: Trinity Valley 12-31 (Roberson 5-11, Jolly 4-9, Nickelberry 2-4, Williams 1-2, Simmons 0-5); South Plains 7-20 (Barrett 3-7, Gilbert 1-1, Wade 1-2, Wilson 1-2, Antonio 1-7, Prim 0-1). REBOUNDS: Trinity Valley 39 (Jolly 8, TEAM 8, Nickelberry 6); South Plains 34 (Prim 9, Trey Wade 7). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Trinity Valley 22 (none); South Plains 14 (Orlina). TECHNICAL FOULS: None. ASSISTS: Trinity Valley 9 (Jolly 3, Williams 3); South Plains 17 (Trey Wade 6, Barrett 4, Antonio 3). STEALS: Trinity Valley 3 (Jolly, Simmons, Nickelberry); South Plains 3 (Gilbert 2, Barrett). BLOCKED SHOTS: Trinity Valley 0; South Plains 4 (Prim 3). TURNOVERS: Trinity Valley 10; South Plains 7.

Game 12

NO. 10 EASTERN FLORIDA STATE 67, NO. 7 SEWARD COUNTY 59

EASTERN FLORIDA STATE (28-7): Junior Madut 1-4 4-4 7, Jonathan Ned 3-7 3-4 12, Ayo Dada 03-10 2-2 9, Nathanael Jack 5-8 0-0 14, Jalen Warren 2-6 1-4 5, Ilija Stefanovic 3-5 0-0 6, Mikal Starks 1-2 1-2 3, Nick Stampley 4-6 3-3 11, Osayi Osifo 0-0 0-0 0. Totals: 22-48 (45.8%) 14-19 (73.7%) 67.

SEWARD COUNTY (28-6): Isiah Small 9-15 4-6 24, Devin Bethely 5-9 0-0 13, Marco Morency 3-10 2-5 9, Hegel Augustin 2-6 0-0 4, Elijah Punnett 0-0 0-0 0, Julian Santamaria 0-0 0-0 0, Qaiyoom Olanlege 0-0 0-0 0, Montrevion Flowers 3-8 0-0 7, Yarden Willis 1-2 0-0 2. Totals: 23-50 (46.0%) 6-11 (54.5%) 59.

HALFTIME: Eastern Florida State 34, Seward County 22. 3-POINT GOALS: Eastern Florida State 9-24 (Jack 4-7, Ned 3-6, Madut 1-3, Dada 1-6, Stefanovic 0-1, Stampley 0-1); Seward County 7-20 (Bethely 3-5, Small 2-3, Morency 1-5, Flowers 1-5, Augustin 0-2). REBOUNDS: Eastern Florida State 35 (Stefanovic 7, Stampley 6, Dada 4, Jack 4, Osifo 4); Seward County 19 (Morency 4). TOTAL FOULS (FOULED OUT): Eastern Florida State 15 (none); Seward County 18 (Small). TECHNICAL FOULS: Eastern Florida State 0; Seward County 1 (bench). ASSISTS: Eastern Florida State 16 (Warren 7); Seward County 11 (Bethely 6). STEALS: Eastern Florida State 7 (Madut 2); Seward County 6 (Morency 2, Augustin 2). BLOCKED SHOTS: Eastern Florida State 4 (Warren, Stefanovic, Ned, Osifo); Seward County 2 (Ned 2). TURNOVERS: Eastern Florida State 19; Seward County 17.