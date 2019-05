SALINA — In its first year of varsity play as a team, the Berean Academy golf team placed ninth Wednesday at the Salina Municipal Golf Course.

Frankfort won the team title at 336, followed by Osborne at 340 and Classical School of Wichita at 345. The Warriors had a team score of 377.

Eli Bullinger of South Gray was top medalist at 75, followed by Alex Hickel of Central Plains at 76.

Brady Beougher of Stockton shot a 77 and won a three-way playoff for third, followed by Aiden Gerstner of Frankfort and Cole Buckingham of Wichita Classical.

Berean was led by Jonathan Hoover, who shot a 79 and finished second in a three-way playoff to take ninth overall.

Grant Busenitz took 48th at 96. Andrew Templin tied for 54th at 99. Luke Stucky tied for 62nd at 103. Benjamin Hall and Nathan Lancaster each tied for 83rd at 116.

Burrton’s Cooper Zehr claimed a medal, taking 13th with an 83.

Class 1A State

Golf Tournament

Wednesday

Salina Municipal GC

Par 70, 6,115 yds.

Team scores — Frankfort 336, Osborne 340, Classical School of Wichita 345, Hutchinson Central Christian 354, Olpe 361, South Gray 371-112, Atwood 371-124, South Central 374, Berean Academy 377, Ashland 382, Hanover 388, Stockton 398. Individual entries: Burrton, Central Plains, Central of Burden, Centralia, Greeley County, Kiowa County, Centre, St. John-Hudson, Pretty Prairie, Wallace County, Hill City, Hodgeman County, Minneola, Onega,

Medalists — 1. Eli Bullinger SG 37-38—75; 2. Alex Hickel CP 36-40—76; 3. Brady Beougher Stoc.-x 41-36—77; 4. Aiden Gerstner Frank.-y 39-38—77; 5. Cole Buckingham CSW-z 39-38—77; 6. Kate Tilma CSW-x 41-37—78; 7. Lathe Watkins Osb.-y 39-39—78; 8. Tanner Groene CB-x 38-41—79; 9. Jon Hoover BA-y 38-41—79; 10. Branden Bussmann Frank.-z 37-42—79; 11. Wylie Redeker Olp. 41-39—80; 11. Marshall Walton HCC 41-39—80; 13. Cooper Zehr Bur. 39-44—83; 14. Cali Kellenberger Ash. 44-41—85; 14. Reilly Tobias HCC 42-43—85; 14. Kobe Hoover CSW 41-44—85; 14. Steele Wolters Osb. 40-45—85; 18. Trent Mars Ctrla. 44-42—86; 18. Clifton Miller SG 44-42—86; 20. Kendrick Woody Atw. 44-43—87; 20. Dayton Lantz Osb. 44-43—87; 20. Isaac Domsch Atw. 43-44—87.

x-won playoff, y-took second in a playoff, z-took third in a playoff.

Remainder of field — 23. Brenan Dixson Atw. 46-42—88; 23. Brandon Anderson Frank. 44-44—88; 25. Devin Dunn SC 45-44—89; 25. Jose Chavez GC 45-44—89; 25. Zach Bruna Han. 45-44—89; 25. David Darrah CSW 44-45—89; 29. Gavin Tuttle Ki.Co. 48-42—90; 29. Landon Uhl SC 46-44—90; 29. Brandon Befort Osb. 46-44—90; 32. Elias Jirak Ctr. 48-43—91; 32. Jordan Barnard Olp. 47-44—91; 32. Dawson Sedlacek Han. 46-45—91; 32. Mason Osborne SJH 45-46—91; 32. Grady Wolters Osb. 45-46—91; 32. Dalton Schrag PP 45-46—91; 38. Josh Tynon Frank. 48-44—92; 38. Kade Miller Osb. 46-46—92; 38. Zane Kay Ash. 46-46—92; 38. Kenton Talley Ctrla. 46-46—92; 42. Andrew Noone Wal.Co. 50-44—94; 42. Zane Allen HCC 42-52—94; 42. Marshall Woolf SJH 42-52—94; 45. Max Blaufuss Olp. 49-46—95; 45. Carson Hamby HCC 48-47—95; 45. Jacob Argabright Olp. 46-49—95; 48. Grant Busenitz BA 44-52—96; 49. Lucas Detter PP 50-47—97; 49. Conner Langlais HCC 50-47—97; 49. Jacob Lindeman Hil.Ct. 49-48—97; 49. Nathan Martin SC 46-51—97; 53. Grant Theurer SC 51-47—98; 54. Spencer Bowman Hodg.Co. 52-47—99; 54. Gavin Cornelison Frank. 51-48—99; 54. Chase Hayes Ki.Co. 50-49—99; 54. AJ Templin BA 49-50—99; 58. Ethan Reed SG 50-50—100; 59. Quinn Coffey Stoc. 50-51—101; 59. Luke Buckingham CSW 49-52—101; 61. Jonathan Foster Ash. 52-50—102; 62. Carter Bruna Han. 55-48—103; 62. Andy Kirk Minn. 54-49—103; 62. Luke Stucky BA 52-51—103; 62. Gus Krier Ash. 51-52—103; 66. Kelsey Hackney SC 50-54—104; 67. Cade Cohorst Han. 55-50—105; 67. McKenzie Cramer Ash. 53-52—105; 67. Tommy Kaberline Ona. 51-54—105; 70. Andrew Erickson SC 58-49—107; 70. Will Kenas CSW 50-57—107; 70. Hayden McPhail Ash. 49-58—107; 73. Zeb Cole Stoc. 56-53—109; 73. Arie Olson Atw. 54-55—109; 73. Brett Thompson CP 51-58—109; 76. Ander Briscoe SG 57-53—110; 76. Dayton Schockley Han. 51-59—110; 78. Ben Rogers Stoc. 53-58—111; 79. Stone Torres SG 54-58—112; 80. Andrew Brewer PP 58-55—113; 81. Dawson Urwiller HCC 54-60—114; 82. Nate Luppen Han. 58-57—115; 83. Nathan Lancaster BA 62-54—116; 83. Gage Conyac Stoc. 62-54—116; 83. Ben Hall BA 55-61—116; 86. Joey Hardwick Frank. 59-60—119; 87. Ryan Domsch Atw. 65-59—124; 88. Cade Migchelbrink Atw. 62-62—124.