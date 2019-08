85th National

Baseball Congress

World Series

Wednesday’s games

Knockout round final

Derby Twins 9,

Hays Larks 7

Hays;003;040;000;—7;13;1

Derby;113;000;31x;—9;12;2

Ruder, Rodriguez 3, Hays (L, 0-1) 7, Tavara 7 and Gangwish; Goetze, Pechin 5, Hornea (W, 1-0) 5, Hammond (S, 1) 8 and Albrecht. Time — 2:38.

Great Bend Bat Cats 24,

Hutchinson Monarchs 10

Hutchinson;010;( 6)20;001;—10;10;3

Grt.Bend;022;(14)00;60x;—24;15;4

Kelley, Philbin (L, 0- 1) 4, Linder 4, Drehrer 4, Kudelka 7, Clark 8 and S.Wolverton; Brimacombe, Young (W, 1-0) 4, Fyffe 8 and Bloomer. Time — 3:19.

Championship Week

Thursday’s games

San Diego Waves 3,

Texas Express 2

Texas;000;200;000;—2;10;1

SD Waves;100;020;00x;—3;6;1

Mack (L, 0-1), Saylor 8 and Erickson; Palm (W, 1-0), Morales 7, Morgan (S, 1) 9 and Rico. Time — 2:03.

Kansas Cannons 3,

San Antonio Angels 0

SA Angels;000;000;000;—0;2;2

Kansas;001;001;10x;—3;5;0

Powell, Gilbert (L, 0-1) 3, Morin 5, Balentine 7, Thomas 8 and Parrish; Bechtel (W, 1-0), Wesbrooks (S, 1) 8 and Minnick. Time — 1:54.

Cheney DiamondDawgs 5,

Seattle Studs 4

Cheney;010;040;000;—5;4;0

Seattle;010;021;000;—4;9;2

J.Vasquez (W, 1-0), Uhing 6, Schull (S, 1) 8 and Pinkett; A.Vasquez (L, 0-1), Clouse 6 and Hinkle, Galiardi 9. HR — C: Glenn (1). Time — 2:28.

Fairbanks Goldpanners 10,

Colorado Cyclones 5

Colorado;001;130;000;—5;10;3

Fairbanks;150;103;00x;—10;9;3

Brooks (L, 0-1), Sutt 2, Seidem 3, Masur 5, Seivert 7, Lewis 8 and Badgett; Walker (W, 1-0), Fricke 9 and Nakagawa. Time — 2:38.

Friday’s games

Great Bend Bat Cats vs. Game Day (Colo.) Saints 1 p.m.

Derby Twins vs. Lonestar (Texas) Baseball Club 3:30 p.m.

Santa Barbara (Calif.) Foresters vs. Haysville Aviators 7 p.m.

Liberal BeeJays vs. San Diego Stars 9:30 p.m.

Saturday games

Games at 1 p.m., 3:30 p.m., 7 p.m. and 9:30 p.m.

Kansas Cannons vs. Fairbanks Goldpanners

San Antonio Angels vs. Colorado Cyclones

San Diego Waves vs. Cheney DiamondDawgs

Texas Express vs. Seattle Studs