Neosho County Community College has released its 2020 spring semester honor rolls.

Here is the list of local students:

President’s Honor Roll (4.0)

Aspyn N. Fuller, Ottawa; Kidist T. White, Ottawa; Mary L. Edwards, Ottawa; Rachel A Vrbas, Ottawa.

Vice President’s Honor Roll (3.5-3.99)

Lindsay E. Burson, Lane; Nancy Carillas Day, Lane; Alec B. Chenault, Ottawa; Ashley N. Deardorff, Ottawa; Benny G. Valdez, Ottawa; Jayden A. Smith, Ottawa; Keturah A. Aitkenhead, Ottawa; LeAnn F. Sigafoose, Ottawa; Levi A. Graham, Ottawa; Lisa Michelle Drake-Pickering, Ottawa; Madelyn E. Starrett, Ottawa; Patrick Edward Engelbert, Ottawa; Sara N. Delana, Ottawa; Isaac K. Deer, Pomona; Amanda M. Morgan, Richmond; Mercedes M. Goodman, Richmond; Emery L. Mignot, Wellsville.