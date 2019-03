Tuesday Nite Mixed Wins Losses

Split Personalities, 64-32

League Champs, 50 1/2-45 1/2

Eastside Latinos, 44-52

Wrexx-N-Effrexx, 43-53

Juju’s Favs, 42-54

Strike Squad, 32 1/2-23 1/2

Women’s High Games

1. Kirsten Peterson, 276

2. Kim Horn, 167

3. Nikki Allenbach, 143

Women’s High Series

1. Kirsten Peterson, 656

2. Kim Horn, 496

3. Nikki Allenbach, 394

Men’s High Games

1. Riley Patton, 244

2. Austin Russell, 257

3. Lance Bean, 204

Men’s High Series

1. Riley Patton, 687

2. Austin Russell, 632

3. Lance Bean, 509

Tuesday Twisters

Ball Mechanics, 16-4

Shockers, 15-5

Bowling Ice Ninjas, 13-7

Bowling Stones, 12-8

King Pins, 11-9

CALIKANS, 11-9

Spare Parts, 10-10

What the Fockers, 9-11

Un-Bowl-ievable, 8-12

And In First Place, 6-14

GutterFingers, 6-14

Drinkers, 3-17

Women's High Handicap Game

1. Pat Ramirez, 255

2. Kirstin Waltner, 236

2. Annie Calvert, 236

Women's High Handicap Series

1. Pat Ramirez, 715

2. Kirstin Waltner, 668

3. Annie Calvert, 654

Men's High Handicap Game

1. Andrew Frisbie, 280

2. Shannon Gumm, 242

3. Taylor Thompson, 261

Men's High Handicap Series

1. Shannon Gumm, 735

2. Andrew Frisbie, 718

3. Taylor Thompson, 709