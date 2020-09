HIGH SCHOOL SCORES

Andover 35, Salina Central 6

Axtell 64, Rock Hills 18

Beloit 36, Concordia 7

Canton-Galva 48, Washington County 0

Chapman 46, Abilene 0

Cheylin 59, Northern Valley 13

Clifton-Clyde 54, Wakefield 6

Colby 13, Ulysses 8

Golden Plains 62, Tribune 28

Goodland 23, Lakin 17

Hays 27, Liberal 13

Herington 78, Rural Vista 32

Hoxie 52, Triplains-Brewster 6

Inman 50, Sacred Heart 0

Kingman 49, Marion 6

Lakeside 44, Osborne 34

Leoti 48, Hill City 0

Logan-Palco 64, Lincoln 14

McPherson 31, Great Bend 13

Minneapolis 20, Republic County 14

Moundridge 48, Bennington 38

Natoma 45, Weskan 0

Norton 34, Russell 28 (ot)

Oakley 34, Ell-Saline 7

Phillipsburg 42, Ellis 6

Pike Valley 52, Southern Cloud 0

St. John’s Beloit-Tipton 21, Thunder Ridge 18

Salina South 55, Wichita Campus 35

Smith Center 62, Ellinwood 0

Smoky Valley 38, Hillsboro 36

Solomon 54, Centre 20

Southeast of Saline 42, Ellsworth 0

Sylvan-Lucas 52, Chase 0

TMP-Marian 20, Plainville 13

Victoria 54, Trego 8

Wamego 34, Clay Center 21

Wheatland-Grinnell 56, Stockton 22

Wilson 70, Tescott 22

HIGH SCHOOL SUMMARIES

ANDOVER 35, SALINA CENTRAL 6

Salina Central;0;0;0;6—6

Andover;7;7;7;14—35

First Quarter

AND—Born 40 interception return (Champlin kick).

Second Quarter

AND—Richardson 39 pass from Richardson (Champlin kick).

Third Quarter

AND—Middleton 1 run (Champlin kick).

Fourth Quarter

AND—Sparks 91 run (Champlin kick).

SC—McMillan 47 run (kick failed).

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—SC: McMillan 6-71, Kavanaugh 11-21, Moore 11-15, Losey 1-0, M. Hemmer 2-(-4). A: Middleton 23-88, Ngo 12-71, Sparks 3-97, Strausz 3-2, Davis 1-8, Pai 1-4, Robinson 1-2.

PASSING—SC: Kavanagh 22-33-4-165. A: Strausz 3-11-0-70.

RECEIVING—SC: Jackson 9-91, Vidricksen 8-40, McMillan 2-16, Moore 2-9, Hogan 1-9. A: Richardson 2-58, Klein 1-12.

SALINA SOUTH 55, CAMPUS 35

Campus;14;7;0;0;14—;35

Salina South;13;8;14;20;—;55

First Quarter

SS—Cox 5 run (Budke kick), 10:11

C—Buckles 9 run (Hinojos kick), 5:58

SS—Cox 92 kickoff return (kick blocked), 5:46

C—Jay 1 run (Hinojos kick), 0:00

Second Quarter

C—Jay 15 run (Hinojos kick), 1:54

SS—Cox 8 pass from Fries (Schreiber pass from Fries), 0:00

Third Quarter

SS—Copes 85 pass from Fries (kick blocked), 9:24

SS—Cox 1 run (Davidson pass from Fries),, 1:15

Fourth Quarter

C—Williams 58 run (Hinojos kick) 11:50

SS—Schreiber 4 pass from Fries (Budke kick), 8:18

SS—Cox 8 run (kick failed), 5:12

C—Sicard 70 pass from Jay (Hinojos kick), 3:58

SS—Schreiber 4 pass from Fries (Budke kick), 1:31

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—C: Buckles 17-52, Jay 11-44, Williams 5-86, Sicard 2-9, Bradley 6-18, Shelter 2-12, Rico 3-24, Team 1-(-3), Dodson 1-4, Denning 1-0. SS: Cox 24-112, Fries 1-13.

PASSING—C: Jay 2-17-0-86. SS: Fries 15-28-0-249.

RECEIVING—C: Sehler 1-60, Sicard 1-70. SS: Johnson 1-35, Schreiber 5-47, Hayes 3-55, Cox 4-9, Copes 1-85.

INMAN 50, SACRED HEART 0

Inman;7;14;21;8;—;50

Sacred Heart;0;0;0;0;—;0

First quarter

In—Johnson 57 pass from Doerksen (Brown kick), 11:04.

Second quarter

In—Doerksen 1 run (Brown kick), 6:46.

In—Blank 37 pass from Doerksen (Brown kick), 2:11.

Third quarter

In—Doerksen 5 run (Brown kick), 4:49.

In—Blank 8 run (Brown kick), 1:30.

In—Brown 2 run (Brown kick), 0:05.

Fourth quarter

In—S.Shober 13 pass from E.Brunk (S.Shober pass from E.Brunk), 4:39.

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—In: Blank 7-54, Doerksen 6-12, Heckel 6-32, Konrade 3-4, Brown 7-33, N.Shober 1-7, Welch 4-32, H.Brunk 2-4, S.Shober 2-3, Nichols 1-(-1), Team 2-(-9). SH: McCartney 12-20, Gormley 11-28, Bogart 2-5, Richards 1-0, McMillian 1-(-2)..

PASSING—In: Doerksen 9-13-0-200, E.Brunk 1-2-0-13. SH: Gormley 4-10-0-0, Bogart 0-1-0-0.

RECEIVING—In: Johnson 3-94, E.Brunk 2-48, Blank 1-37, Heckel 2-19, S.Shober 1-13, Konrade 1-2. SH: Matteucci 1-2, Richards 3-(-2).

SE SALINE 42, ELLSWORTH 0

Ellsworth;0;0;0;0;—;0

SE Saline;14;20;8;0;—;42

First quarter

SES—Jax.Gebhardt 14 run (Jax.Gebhardt run), 8:51.

SES—Jax.Gebhardt 10 run (pass failed), 0:22.

Second quarter

SES—Murray 78 punt return (Harris pass from Jax.Gebhardt), 10:51.

SES—Harris 15 pass from Jax.Gebhardt (pass failed), 1:28.

SES—Jax.Gebhardt 2 run (run failed), 0:39.

Third quarter

SES—Rodriguez 7 run (Rodriguez run), 8:48.

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—E: Kratzer 21-130, Sharp 12-41, Vopat 1-1, Anderson 2-2, Andalon 3-3. SES: Jax.Gebhardt 16-148, Banks 7-48, Poague 1-14, Allen 2-(-6), Rodriguez 5-23, Golden 6-11, L.Gebhardt 1-(-1), Kejr 5-0.

PASSING—E: Kratzer 5-14-1-33. SES: Jax.Gebhardt 15-19-0-158, Kejr 2-2-0-30.

RECEIVING—E: Anderson 3-14, Webber 1-10, Sharp 1-9. SES: Poague 2-18, Murray 2-28, Harris 3-39, Breeding 5-48, Sawyers 2-16, Allen 1-9, Jak.Gebhardt 2-30.

OAKLEY 34, ELL-SALINE 7

Oakley;7;6;6;15;—;34

Ell-Saline;0;7;0;0;—;7

First quarter

Oa—Abell 10 run (Schmidt kick), 7:41

Second quarter

ES—Ruiz 8 pass from Morrical (Carrazco kick), 9:39

Oa—Abell 66 run (kick failed), 9:19

Third quarter

Oa—Abell 4 run (run failed), 6:15

Fourth quarter

Oa—L.Plummer 4 run (Plummer run), 8:10

Oa—L.Plummer 6 run (Schmidt kick), 2:46

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—Oa: Abell 28-261, Scheck 9-34, L.Plummer 6-35, Cain 2-0, A.Plummer 1-3, Schmidt 1-(-5). ES: Morrical 11-52, Drees 10-20, Ruiz 7-15.

PASSING—Oa: Cain 3-10-0-44. ES: Morrical 3-13-1-25.

RECEIVING—Oa: Schmidt 4-41, Bockwinkel 1-3. ES: Wilson 1-9, Ruiz 1-8, Bradley 1-8.

PIKE VALLEY 52, SOUTHERN CLOUD 0

Southern Cloud;0;0;x;x;—;0

Pike Valley;28;24;x;x;—;52

First quarter

PV—K.Reeves 23 run (Martin run)

PV—Martin 18 pass from K.Reeves (Sjolander run)

PV—Sjolander 4 run (run failed)

PV—K.Reeves 10 run (run failed)

Second quarter

PV—K.Reeves 1 run (K.Reeves run)

PV—A.Robison 18 run (T.Reeves run)

PV—A.Robison 23 pass from T.Reeves (T.Reeves run)

SOLOMON 54, CENTRE 20

Centre;6;6;8;0;—;20

Solomon;28;12;8;6;—;54

First quarter

S—Hynes 7 run (pass failed)

C—Methvin 4 run (run failed)

S—Coup 46 kickoff return (pass failed)

S—Herbel 71 run (Coup run)

S—Herbel 50 punt return (Duryea run)

Second quarter

S—Baxa 41 run (pass failed)

C—Krch 49 kickoff return (run failed)

S—Coup 30 run (run failed)

Third quarter

C—Basore 10 pass from Methvin (Methvin run)

S—Coup 45 pass from Herbel (Herbel run)

Fourth quarter

S—Coup 69 run (Duryea pass from Coup)

C—Methvin 23 run (pass failed)

SMOKY VALLEY 38, HILLSBORO 36

Smoky Valley;0;24;6;8;—;38

Hillsboro;8;8;0;20;—;36

First quarter

Hi—M.Potucek 1 run (M.Potucek run), 10:21

Second quarter

SV—Blanchat 4 run (Lucas run), 10:08

SV—Heble 10 run (Lucas run), 4:40

Hi—M.Potucek 50 run (Wichert pass from M.Potucek), 3:33

SV—Lucas 1 run (Lysell-Stewart pass from Lucas), 0:11

Third quarter

SV—Stambaugh 1 run (run failed), 0:15

Fourth quarter

Hi—Boldt 6 pass from M.Potucek (kick failed), 8:40

SV—Blanchat 49 run (Stambaugh pass from Lucas), 2:47

Hi—Wichert 30 pass from M.Potucek (pass failed), 1:55

Hi—Boldt 29 pass from M.Potucek (M.Potucek run), 1:23

McPHERSON 31, GREAT BEND 13

Great Bend;7;0;6;0;—;13

McPherson;7;7;10;7;—;31

First quarter

MP—Gumm 64 run (Dukes kick)

GB—Haberman 9 run (Razo kick)

Second quarter

MP—Powell 27 run (Dukes kick)

Third quarter

MP—Buckbee 40 pass from Rinker (Dukes kick)

GB—Moeder 1 run (kick failed)

MP—Dukes 24 field goal

Fourth quarter

MP—Labertew 1 run (Dukes kick)

WILSON 70, TESCOTT 22

Wilson;28;30;12;x;—;70

Tescott;14;8;0;x;—;22

Wilson—C.Eberhardt (5) 73, 2, 2, 4 runs, 50 pass from M.Eberhardt. Weinhold (4) 63, 20, 15 runs, 26 pass from C.Eberhardt. Crawford 38 pass from C.Eberhardt. PAT—Weinhold 4, Crawford.

Tescott—Peterson (3) 10, 10 passes from Green, 54 interception return. PAT—Peterson, Robbins.