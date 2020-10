GIRLS

Team scores — Southeast of Saline 43, Circle 97, Smoky Valley 100, Cheney 107, Clearwater 133, Halstead 134, Ellinwood 144, Douglass 159, Pretty Prairie 176. Wichita Collegiate, Classical School of Wichita, Haven, Hutchinson Trinity, Belle Plaine, Goddard, Centre, Sedgwick no team score.

Individuals — 1. Erin Hammeke Elln. 19:14; 2. Jentrie Alderson SES 19:59; 3. Gracie Lambert SV 20:24; 4. Ashley Prochazka SES 20:31; 5. Kendall Coombes Dgl. 20:36; 6. Hayley Trotter Clr. 21:05; 7. Savannah Sutton SES 21:06; 8. Abbye Hudson Che. 21:11; 9. Abigail White PP 21:15; 10. Briona Woods Clr. 21:27; 11. Ashtin Klepper Elln. 21:38; 12. Talia Flamini WC 21:44; 13. Alice Lestienne Cir. 21:46; 14. Joni Schroeder SES 22:02; 15. Alaina Veatch CSW 22:03; 16. Parker Schroeder Hal. 22:13; 17. Rebecka Choriego Cir. 22:19; 18. Taylor Hoskinson Hav. 22:19; 19. Mari Timler CSW 22:25; 20. Lakin Green Che. 22:29; 21. Sadie Franklin SES 22:30; 22. Elena Flask Hal. 22:33; 23. Kenzie Heline SV 22:34; 24. Klaire Falkner Cir. 23:02; 25. Kinslee Ingram Che. 23:03; 26. Kajsa Peterson SV 23:05; 27. Georgia Devine Cir. 23:06; 28. Emma Vogel HT 23:10; 29. Olivia Bengtson SV 23:19; 30. Brianna Wasson Dgl. 23:23; 31. Tatum Ingram Che. 23:36; 32. Kya Hedrick BP 23:38; 33. Breah Yourdon CSW 23:40; 34. Lyla Ott Cir. 23:42; 35. Sadie Nisly PP 23:48; 36. Leah Weber Hal. 23:52; 37. Alexa Morales HT 23:52; 38. Alaina Yianakopulos SES 23:54; 39. Makenna Roths SES 23:56; 40. Adrien Lochard SV 23:57; 41. Ava Hanes Clr. 24:00; 42. Abbey Freeman Clr. 24:06; 43. Katelyn Drake Hal. 24:13; 44. Lauren Wood Che. 24:24; 45. Tessa Martin Dgl. 24:38; 46. Grace Lee Hal. 24:46; 47. Danae Mcleland PP 24:48; 48. Allison Ricker Elln. 25:04; 49. Mattea Weber Hal. 25:14; 50. Alison Unruh Cir. 25:15; 51. Lydia Peterson SV 25:18; 52. Adrianna Carroll Dgl. 25:39; 53. Brooklin Morgan Elln. 25:42; 54. Leah Martyn Gdd. 25:42; 55. Kyree Shields Hal. 25:48; 56. Leach Gooch BP 25:48; 57. Hannah Winget Elln. 25:49; 58. Bridget Martin Dgl. 26:20; 59. Sophia Engalnd PP 26:23; 60. Audrie Garrison Clr. 26:26; 61. Jaeli Deel PP 26:31; 62. Camryn Clevenger Clr. 26:35; 63. Grace Brown CSW 27:26; 64. Gracie Schlessiger Elln. 27:45; 65. Mariah Brasch Ctr. 29:10; 66. Kayla Potter BP 29:58; 67. Cara Shultz PP 30:32; 68. Michelle Brasch Ctr. 31:16; 69. Holly Tucker Sed. 41:07:00.

BOYS

Team scores — Southeast of Saline 43, Smoky Valley 59, Cheney 121, Wichita Collegiate 145, Halstead 151, Clearwater 161, Hutchinson Trinity 179, Circle 195, Wellington 257, Ellinwood 265, Goddard 277, Marion 277, Pretty Prairie 307. Classical School of Wichita, Haven, Belle Plaine, Centre no team score.

Individuals — 1. Ryan Heline SV 16:21; 2. Luke Gleason SES 16:44; 3. Dominic Jackson SES 16:45; 4. Ian Hunter Cir. 16:49; 5. Cj Meyer WC 17:15; 6. Damion Jackson SES 17:24; 7. Ethan Albers Che. 17:26; 8. Justice Gardner SV 17:34; 9. Hayden Davis Hal. 17:35; 10. Jonah Godina HT 17:37; 11. Jackson Riggins Che. 17:37; 12. Thomas Porch Hal. 17:38; 13. Paul Shive CSW 17:39; 14. Lukas Apel SV 17:39; 15. Brendan Kiser HT 17:42; 16. Joel Kejr SES 17:44; 17. Garret Huffman SV 17:46; 18. Andrew Hanson SES 17:50; 19. Tyler Bixenman Cir. 17:51; 20. Zach Trotter Clr. 17:53; 21. Christopher Clear Che. 17:54; 22. Tytus Reed SV 17:56; 23. Tyler Gwyn WC 18:00; 24. Stephen Peterson SV 18:05; 25. Spencer Smith SES 18:08; 26. Mason Seiter Clr. 18:25; 27. Nakari Morrical-Palmer SES 18:26; 28. Colton Ohlde Clr. 18:27; 29. James White Iii PP 18:28; 30. Mason Lubbers Gdd. 18:28; 31. Gavin Wasmuth Mar. 18:33; 32. Anthony Clennan HT 18:36; 33. Camden Parkey Wel. 18:48; 34. Samuel Peterson SV 18:53; 35. Aiden Allmon Hal. 18:59; 36. Hunter Lough Wel. 19:00; 37. Asher Miller Elln. 19:05; 38. Josh Mallard WC 19:11; 39. Evan Yang WC 19:11; 40. Tristen Dye Mar. 19:19; 41. Spencer Johnson Hal. 19:20; 42. Christian Presley Che. 19:21; 43. Cole Zongker Hav. 19:22; 44. Mason Schneider Che. 19:24; 45. Mason Hart WC 19:34; 46. Owen Wells Clr. 19:34; 47. Colten Henning BP 19:36; 48. Charlie Nolan WC 19:36; 49. Cade Smith Clr. 19:37; 50. Landon Lickly Gdd. 19:38; 51. Blake Logan Cir. 19:38; 52. Christopher Beery Mar. 19:42; 53. Kaden Baird Elln. 19:43; 54. John Schwartz PP 19:47; 55. Garrett Hageman HT 19:54; 56. Mulligan Ethan Hav. 19:55; 57. Aiden Sprole WC 19:58; 58. Ivan Stevens CSW 20:00; 59. Tyler Roush CSW 20:00; 60. Alex Cowing Elln. 20:05; 61. Jacob Walter Clr. 20:06; 62. Austin Radke Hal. 20:11; 63. Chilson Ybarra Wel. 20:13; 64. Logan Patrick Clr. 20:14; 65. Hal Leep Cir. 20:15; 66. Nickolas Mendez Hal. 20:27; 67. Andrew Thompson Hal. 20:28; 68. Cole Ringwald Elln. 20:41; 69. Sam Brauer Elln. 20:45; 70. Nathan Harkman Gdd. 20:47; 71. Zachary Kristek Wel. 20:56; 72. Blake Hunter BP 21:00; 73. Marcus Young Cir. 21:01; 74. Aidenn Poteete Gdd. 21:05; 75. Caleb Saunders Wel. 21:07; 76. Garrett Uhlman Cir. 21:07; 77. Isaiah Landreth BP 21:07; 78. Braxton Summers Gdd. 21:08; 79. Tyler Nickel Ctr. 21:11; 80. Austin Kline Cir. 21:16; 81. Brennan Leighton HT 21:17; 82. Noah Perry PP 21:19; 83. Reese Yoder Hav. 21:20; 84. Jackson Allen Gdd. 21:22; 85. Cooper Bailey Mar. 21:23; 86. Xavier Ryan HT 21:36; 87. Tristan England PP 22:04; 88. Dustin Saft PP 22:06; 89. Ryan Bacon Wel. 22:09; 90. Levi Neumann CSW 22:10; 91. Elijah Judd Che. 22:35; 92. Kai Smith PP 22:42; 93. Mason Albers Che. 22:47; 94. Michael Herrera Ctr. 22:56; 95. Brett Mcleland PP 23:33; 96. Hayden Mendoza Mar. 23:55; 97. Presten Mccord Elln. 24:19; 98. Logan Sturtz Elln. 24:23; 99. Wyatt Helmer Mar. 25:34; 100. Tyler Stone BP 30:17.