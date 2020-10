CITY BOWLING HONOR ROLL

WEST RIDGE LANES

(League leaders from Oct. 5-11)

Men’s series — Brian Granger 759, Zac Wenrich 731, Trevor Baumgartner 730, Brandon Clausing 727, Jared Freed 724, Jason Crouch 721, Jesse Best 718, Jason Nelson 717, Kelly Binkley 712, Eddie Burke 710.

Men’s games — Brandon Matthias 289, Jesse Best 289, Eddie Burke 279, Brian Granger 279, Mike Thompson 278, Shawn Robinson 276, Brandon Clausing 269, Craig Trapp 267, Jason Nelson 267 (twice, different leagues), Jerry Gentry 267.

Women’s series — Kristi Renyer 660, Michelle Springer 616, Ashley Benoit 606, Janell Burke 593, Kishno Bell 591, RoxAnn Artzer-Crowder 588, Bonnie Hawkins 585, Brandy Turpin 585, Cindy Sell 583, Kristi Renyer 574.

Women’s games — Kishno Bell 236, Kristi Renyer 236, Michelle Springer 235, RoxAnn Artzer-Crowder 234, Brandy Turpin 232, Kristi Renyer 225, Bonnie Hawkins 225, Cindy Sell 224, Brandy Turpin 223, Rachel Payne 222.

Senior men — Jim Charity 664, Steve Reese 268/664, Gerry Sanders 246/644, Rich Sears 621, Ed Clark 238/619, Richard Cox 252, Fred Canham 241.

Senior women — Belinda Kern 227/596, Ann Dick 203/590, Bev Meeks 189/531, Debra Guay 527, Kathy Bredahl 515, Shirley Parker 196, RoxAnn Artzer-Crowder 194, Carol Tyler 189.

Youth boys — Josh Hammons 235/635, Alec Granger 265/626, D.J. Birkenbaugh 224/605, Zander White 221/601, Ethan Burns 214/572, Collin Huxman 226/566, Sam Shonka 224/564, Julian Oliva 226/560.

Youth girls — Makenzie Millard 221/612, Megan Wood 255/609, Mikki Fender 212/570, Kaitlyn Doyal 199/560, Hannah Casto 192/548, Katie Price 191/539.

(League leaders from Sept. 28-Oct. 4)

Men’s series — Michael Colombo 749, Trevor Baumgartner 749, Corey Anglemyer 739, Allen Payne 730, Jonathan McComas 727, Bruce Thoman 718, Ryan Essman 714, Sean Phillips 704, Michael Bortz 700, Jordan Ready 692, Jordan Freed 692.

Men’s games — Dave Studebaker 299, Jason Crouch 280, Corey Anglemyer 279, Keith Szuba 277, Allen Payne 269, Ryan Essman 268, Dominique Phillips 268, Michael McBride 267, Clayton Mumford 267, Jordan Ready 265.

Women’s series — Michelle Springer 681, Brandy Turpin 642, Ty Overstreet 641, Kishno Bell 639, Kristi Renyer 605, Kristi Renyer 604, Melissa Urich 601, Angel Rosdahl 599, Kelsey Lightell 592, Janell Burke 580.

Women’s games — Michelle Springer 258, Kishno Bell 246, Brandy Turpin 245, Melissa Urich 232, Angel Rosdahl 228, Kristi Renyer 224, Ty Overstreet 223, Kristi Renyer 220, Amanda Haws 216, Ashley Benoit 206.

Senior men — Ed Clark 635, Morey Steinlicht 623, Gary Hamilton 255/621, Hank Halseth 613, Steve Reese 238/605, Jim Fox 246, Richard Cox 246, Len Kelly 238.

Senior women — Ann Dick 214/584, RoxAnn Artzer-Crowder 204/575 & 544, Marsha Moore 567, Kathy Bredahl 212/564, Judy Steinlicht 213, Cleora Cushinberry 202.

Youth boys — Logan Glinka 236/674, Zander White 244/600, Geo Itzep 218/574, Josh Hammons 197/571, Jack Easum 203/552, Dason Tidwell 205.

Youth girls — Makenzie Millard 200/588, Kaitlyn Doyal 204/541, Mikki Fender 234/519, Hannah Casto 205/510, Gabbi McCarthy 173/463, Madison Sharp 172/461, Zoie Wright 182.