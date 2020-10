Ark Valley-

Chisholm Trail League

Division I

;Division;Overall

;W;L;W:L

x-Hutchinson;5;0;7;1

Maize;5;1;7;1

Derby;3;1;4;2

Maize South;2;3;4;3

Newton;2;4;2;6

S.South;1;4;2;5

Campus;0;5;1;5

x-division champion

Division II

;Division;Overall

;W;L;W:L

x.And.Central;5;1;6;1

Goddard;4;2;6;2

Andover;4;2;5;3

Valley Ctr.;4;2;5;3

G.Eisenhower;2;4;3;5

Ark.City;1;4;2;5

S.Central;0;5;1;7

x-division champion

Division III

;Division;Overall

;W;L;W:L

x-McPherson;4;0;7;1

Buhler;4;1;4;3

El Dorado;3;1;4;2

Augusta;2;3;3;5

Circle;0;4;1;5

Winfield;0;4;1;7

x-division champion

Division IV

;Division;Overall

;W;L;W:L

x-Andale;5;0;8;0

W.Collegiate;4;1;7;1

Clearwater;3;2;6;2

Rose Hill;2;3;5;3

Wellington;1;4;3;5

Mulvane;0;5;1;6

x-division champion

Central Kansas League

;League;Overall

;W;L;W:L

x-Hoisington;3;0;8;0

Halstead;3;1;4;4

Hesston;3;1;4;4

Haven;3;2;6;2

Hillsboro;3;2;5;3

Smoky Valley;1;2;3;5

Pratt;2;2;3;5

Larned;1;3;2;5

Lyons;0;3;0;5

Nickerson;0;3;0;7

x-league champion

Heart of America

11-man

;League;Overall

;W;L;W:L

x-Sedgwick;3;0;7;0

x-H.Trinity;3;0;7;1

Inman;2;2;6;2

Ell-Saline;1;2;3;5

Marion;1;2;2;6

Remington;0;2;3;5

Sterling;0;3;1;7

x-league co-champions

Heart of America

8-man

;League;Overall

;W;L;W:L

Moundridge;1;0;4;4

Bennington;0;1;1;7

Wheat State League

8-man

;League;Overall

;W;L;W:L

Canton-Galva;4;0;8;0

Little River;4;1;6;2

Solomon;4;3;4;4

Herington;2;4;3;5

Wakefield;2;1;2;6

Goessel;1;2;3;3

Rural Vista;1;4;1;6

Peabody-Burns;0;1;5;3

Centre;0;4;0;7

Heart of the Plains

6-man

;League;Overall

;W;L;W:L

Cunningham;0;0;6;1

Burrton;0;0;2;3

KSHSAA Districts

Class 5A West

;W;L;TB

Wichita Northwest;6;0;+13.00

Maize;7;1;+7.50

Hutchinson;7;1;+5.63

Kapaun-Mt. Carmel;6;1;+10.71

Goddard;6;2;+7.50

Hays;5;2;+6.71

Bishop Carroll;5;2;+3.00

Wichita Heights;4;2;+5.50

Andover;5;3;+2.38

Valley Center;5;3;+1.25

Maize South;4;3;+3.14

G.Eisenhower;3;5;-4.88

Salina South;2;5;-6.67

Liberal;2;5;-5.57

Newton;2;6;-6.25

Salina Central;1;7;-5.88

Class 3A, District 7

(top 4 to playoffs)

;District;Overall

;W;L;TB;W;L

1-Andale;4;0;+20.50;7;0

2-W.Collegiate;4;1;+10.80;7;1

3-Clearwater;3;2;+4.80;6;2

4-Halstead;2;3;-11.25;4;4

Hesston;1;4;-10.40;4;4

W.Trinity Acad.;0;4;-21.00;1;6

Class 1A, District 4

;District;Overall

;W;L;TB;W;L

Conway Springs;6;0;+18.50;7;1

Sedgwick;4;1;+11.80;7;1

Remington;3;2;+4.00;3;5

Sublette;1;2;-4.00;1;4

Elkhart;2;4;-10.50;2;6

W.Independent;1;3;-6.75;1;5

Stanton Co.;0;5;-17.60;0;7

8-Man I, District 5

(top 4 to playoffs)

;District;Overall

;W;L;TB;W;L

1-Attica-Argonia;4;0;+20.75;7;1

2-Goessel;2;1;+4.67;3;3

3-Moundridge;3;2;+3.20;4;4

4-Pretty Prairie;2;2;+0.00;2;5

Medicine Lodge;1;2;-2.67;2;4

Fairfield;0;5;-21.00;0;8

8-Man II, District 6

(top 4 to playoffs)

;District;Overall

;W;L;TB;W;L

1-Caldwell;4;2;+9.67;6;2

2-South Barber;4;2;+9.17;5;3

3-Norwich;4;2;+7.17;4;4

4-Peabody-Burns;4;2;+1.17;5;3

H.Cent.Chr.;3;3;-4.20;4;4

Stafford;2;4;-8.33;4;4

South Haven;0;6;-18.83;1;7

6-Man

(Non-KSHSAA, top four in each division advance)

;Division;Overall

;W;L;W;L

South

Cunningham;4;0;6;1

Ashland;4;0;5;1

Moscow;4;1;6;1

Burrton;2;2;2;3

Rolla;2;2;2;3

Fowler;1;4;2;4

Pawnee Heights;1;4;1;4

Deerfield;0;6;0;7

North

Cheylin;5;0;8;0

Natoma;3;1;3;2

Golden Plains;2;2;3;3

Northern Valley;2;3;2;5

Weskan;1;4;1;5

Greeley Co.;0;3;0;4