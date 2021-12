All-Sumner County high school football team for the 2021 season from the Wellington Daily News

The Wellington Daily News has put together an all-county team to honor the players in Sumner County from the 2021 football season.

First Team

QB: Keiondre Smith, jr. - Caldwell

RB: Adam Blanchat, sr. - Argonia/Attica

RB: Brayden Kunz, so. - Conway Springs

WR: Connor Harnden, jr. - Argonia/Attica

WR: Hunter Seier, sr. - Mulvane

OL: Ethan Mendez, sr. - Mulvane

OL: Hagen Wright, sr. - Wellington

OL: Matrix Eames, fr. - Caldwell

DL: Coady Blick, jr. - Argonia/Attica

DL: Tatum Lee, sr. - Caldwell

DL: Cade Howell, fr. - Conway Springs

LB: Adam Blanchat, sr. - Argonia/Attica

LB: Trent Moses, sr. - Mulvane

LB: Nathan Bernsten, so. - Conway Springs

DB: Colter McDaniel, so. - Argonia/Attica

DB: Keiondre Smith, jr. - Caldwell

K: Lane Kelly, sr. - Conway Springs

P: Chase Dieker, jr. - Mulvane

Second Team

QB: Mason Ellis, sr. - Mulvane

RB: Brody Perkins, sr. - Caldwell

RB: Grady Howell, sr. - South Haven

WR: Ethan Theurer, sr. - South Haven

WR: Ian Comer, sr. - Mulvane

OL: Ethan Perkins, sr. - Conway Springs

OL: Zane Zoglmann, jr. - Conway Springs

OL: Brady Roblin, jr. - Argonia/Attica

DL: Zane Zoglmann, jr. - Conway Springs

DL: Miles Newell, so. - Caldwell

DL: Matrix Eames, fr.- Caldwell

LB: Ian Comer, sr. - Mulvane

LB: Wyatt Peterson jr. - Argonia/Attica

LB: Dawson Bristor, jr. - Caldwell

DB: Mason Ellis, sr. - Mulvane

DB: Jackson Risley, so. - Caldwell

K: Chase Dieker, jr. - Mulvane

P: Lane Kelly, sr. - Conway Springs

Third Team

QB: Xander Newberry, sr. - Argonia/Attica

RB: Adam Blanchat, sr. - Argonia/Attica

RB: Julien Myers, so. - Mulvane

WR: Johnny Miller, jr. - Belle Plaine

WR: Peyton Rush, jr. - Oxford

OL: Nolan Reynolds, sr. - Belle Plaine

OL: Austin Vanderhoof, fr. - Mulvane

OL: Daniel Williams, jr. - Oxford

DL: Kaiden Abasolo, so. - Mulvane

DL: Hagen Wright, sr. - Wellington

DL: Brady Roblin, jr. - Argonia/Attica

LB: Peyton Rush, jr. - Oxford

LB: Grady Howell, sr. - South Haven

LB: Logan Warren, sr. - Conway Springs

DB: Hunter Seier, sr. - Mulvane

DB: Brayden Kunz, so. - Conway Springs

K: Jack Wright, jr. - Wellington

P: Grady Howell, sr. - South Haven

Honorable Mention

QB Malachi Rogers, jr. - Wellington

QB: Izic Bullups, sr. - Conway Springs

RB: Dustyn Schettler, sr. - Wellington

RB: Colter McDaniel, so - Argonia/Attica

WR: Derrick Smith, sr. - Conway Springs

WR: Montell Tate, jr. - Wellington

WR: Dawson Bristor, jr. - Caldwell

OL: Blake Shaddox, sr. - Argonia/Attica

OL: Andy Huynh, jr. - Mulvane

OL: Kaiden Abasalo, so. - Mulvane

DL: Hagen Wright, sr. - Wellington

DL: Josh Phillips, sr. - Mulvane

DL: Gus Wiens, sr. - South Haven

LB: Grady Howell, sr. - South Haven

LB: Keaton Herd, sr. - Mulvane

LB: Dustyn Schettler, sr. - Wellington

DB: Mehki Haskins-Ybarra, sr. - Wellington

DB: Brody Perkins, sr - Caldwell

Awards

Most Valuable Player: Keiondre Smith, jr. - Caldwell

Offensive Player of the Year: Brayden Kunz, so. - Conway Springs

Defensive Player of the Year: Trent Moses, sr. - Mulvane

Coach of the Year: Daniel Myears, Mulvane

